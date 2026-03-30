【モデルプレス＝2026/03/30】女優の板谷由夏が3月29日、自身のInstagramを更新。お酒に合うおかずを公開した。【写真】50歳2児の母女優「朝からしっかり作ってさすが」冷ご飯活用した手作り朝食◆板谷由夏、お酒に合う“今夜のおかず”披露板谷は「今夜のおかずという名のアテ」と記し、料理の写真を複数枚投稿。「頂きものトマト ＠hosokawaai」と料理家の細川亜衣氏のアカウントをメンションし、鮮やかでみずみずしいカットトマ