タレントの三上悠亜さん（32）が2026年3月25日、自身のインスタグラムを更新。イメチェンした新ヘアスタイルを披露した。「ロングにしました」三上さんは、「ロングになりました」といい、エクステでロングヘアにイメチェンしたことを報告し、オフショルトップスとデニムコーデを投稿した。三上さんは、「短めも気に入ってたけど」というが、「明日から台湾でチアするのを日本のファンの女の子たちが見に来てくれるんだけど、ロン