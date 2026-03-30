ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「幸運を逃がす!? 年度末の挨拶メール」について解説します。3月も残りわずかとなり、異動や退職、あるいは取引先への年度末の挨拶に回る機会が増える時期ですね。感謝の気持ちを伝える大切な節目ですが、実は「良かれと思って」取っている行動が、知らぬ間に自分の運気を下げてしまっているかもしれません。今