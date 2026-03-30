21:00 ドイツ消費者物価指数（速報）（3月）21:00 予想1.0%前回0.2%（前月比) 予想2.7%前回1.9%（前年比) 予想1.1%前回0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 予想2.9%前回2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比) 22:00 イスラエル中銀政策金利（3月） 予想4.0%前回4.0%（基準金利) 23:30 パウエルFRB議長、討論会出席（質疑応答あり） 31日 5:00 ウィリアムズNY連