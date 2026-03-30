消費者物価指数（速報）（3月）21:00 結果1.1% 予想1.0%前回0.2%（前月比) 結果2.7% 予想2.7%前回1.9%（前年比) 結果1.2% 予想1.1%前回0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 結果2.8% 予想2.9%前回2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)