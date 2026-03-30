【新華社北京3月30日】在日中国大使館に侵入し逮捕された陸上自衛隊3等陸尉の村田晃大容疑者（23）は事件当日の24日、刃渡り約18センチの刃物を所持し、有刺鉄線付きの塀を乗り越えて「神の名において」中国の外交官を殺害すると宣言した。これは決して偶発的な事件ではない。警視庁は建造物侵入という軽い罪名で立件し、防衛相ら高官も形式的な遺憾表明をしたに過ぎず、こうした軽い対応自体が問題を浮き彫りにしている。「村