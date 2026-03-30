タレントのデヴィ夫人が、スタッフにグラスを投げたりマネージャーを殴ったり蹴ったりしたとして、暴行の罪で東京地検に在宅起訴されました。今後、裁判が開かれることになります。暴行の罪で在宅起訴されたのは、デヴィ夫人こと、ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ被告です。東京地検によりますと、デヴィ被告は、去年2月、東京・渋谷区の飲食店で事務所の女性スタッフにシャンパングラスや食器を投げつけた罪に問われています。ま