タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が30日、自身のインスタグラムを更新。夫でモデルの大倉士門（33）の「誕生日旅行」で、「産前最後の2人海外旅行」の様子を披露した。大倉は3月16日に323歳の誕生日。みちょぱは現在、第1子を妊娠中のため「少し時差になってしまったけど今年の旦那の誕生日旅行お互いの誕生日は物ではなく旅行をプレゼントがお決まりなので今年はもう行けないかな〜と思ってた」としながらも、医