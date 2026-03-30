来月から自転車に青切符制度が導入されるのを前に、日本自転車普及協会が、自転車交通安全ポータルサイト「自転車ルール.jp」を公開しました。自転車利用者がライフステージに合わせた安全知識を体系的に学べるサイトになっています。 ■自転車利用者の交通違反にも”青切符”が導入 来月1日から、16歳以上の自転車利用者による交通違反に対し、反則金の納付を求める交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入