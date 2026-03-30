マカロニえんぴつが、全国7都市11公演のアリーナツアー『マカロックツアーvol.22 ～いま、きみがすき！篇～』を10月より開催する。 （関連：藤井 風、BUMP OF CHICKEN、L’Arc-en-Ciel、Ado、マカロニえんぴつ……キャリア初の試みで拡張するアーティストの幅） 本日3月30日より、オフィシャルファンサイト『OKKAKE』にて最速先行を受付。また、4月5日よりオフィシャル先行の受付も開始