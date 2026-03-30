a子が、「racy」のライブ映像を公開した。 （関連：Fujii Kaze、YOASOBI、Ado、10-FEET、ちゃんみな、HANA……アメリカに刻み込む“日本の音楽”の最前線） 本映像は、5月20日にリリースされる2ndアルバム『lovely moments』のBlu-ray特典映像『Endless Vacay』に収録される『a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey” at Zepp DiverCity(TOKYO)』から公開されたもの。ライブアレンジと会場の様子を見ることができる。 なおa