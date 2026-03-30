（東京中央社）超党派議員連盟、日華議員懇談会会長の古屋圭司衆院議員（自民党）に対し、中国が入国禁止などの制裁措置を課すと発表したことを受け、李逸洋（りいつよう）台北駐日経済文化代表処代表（大使に相当）は30日、古屋氏の台湾支持に感謝を示した上で、中国の行為はばかげていると批判した。制裁措置は中国の外交部が30日に発表した。古屋氏が「中国側の強い反対を顧みずに台湾を何度も訪問し『台湾独立』分裂勢力と結託