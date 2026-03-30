【これは2025年度話題の記事を再掲載・再構成したものです。クマの出没、対応が今後も課題になる中で、大きな問題となっている案件です。】 【写真を見る】【独自】命がけのクマ駆除、抜け落ちたハンターへの補償誤射事故で大ケガした男性が語る「事故の詳細」と「1600万円の誤解」（山形・小国町）【2025年度話題の記事】 2023年4月に山形県小国町で起きた、クマ駆除中の痛ましい誤射事故。 被害者が町を訴え、また今