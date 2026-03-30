北中米ワールドカップまで、あと約２か月半。各出場国が準備を進めるなか、イングランド代表はどういう状況か。現地３月31日に行なわれる日本代表戦の前日会見に出席したトーマス・トゥヘル監督が明かした。――フランスなどの他の代表チームと比べてどうか。そう問われた指揮官は、「分からない。比較はできない」と応じ、「我々のメンバー構成や対戦相手を見れば分かるだろう。まだ３月だ。これまでのキャンプの進め方には満足