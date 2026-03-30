現地時間３月29日、前日のスコットランド戦の余韻に浸りながらロンドンへと移動する。睡眠時間をあまり取れず、“飛行機→地下鉄”での移動はハード。５、６時間かけてウェンブリー・パーク駅の改札を出ると、その疲れが吹き飛ぶような感動の光景が眼前に広がっていた。一本道の先に堂々と構えるウェンブリー・スタジアム。かつて取材やプライベートでスタンフォード・ブリッジ、アンフィールド、シティ・オブ・マンチェスタ