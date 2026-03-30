【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月8・9日に東京ドーム、4月22・23日に京セラドーム大阪にて『JO1DER SHOW 2026‘EIEN 永縁’』を開催するJO1が、同公演のために書き下ろされた楽曲「EIEN」を3月30日0時に配信リリースした。 ■メンバーの木全翔也が作詞作曲を手掛け、編曲にも参加 JAM（ファンネーム）とともに過ごした時間や記憶、そしてこれからも進み続けるJO1の覚悟をパフォӦ