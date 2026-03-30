恋愛において、じっくり時間をかけるべきか、早めに見切りをつけるべきかは永遠のテーマだ。春乃おはなさんの漫画に登場するロン毛くんとのエピソードは、まさにその「見極め」の難しさを描いている。好印象から始まり、最後は連絡を絶つにいたったおはなさん。彼女が考える「時間をかける価値がある相手」の基準とは？【漫画】本編を読む26ロン毛■イケメンでも「好き」になれなかった。価値観のズレが招いた潔い決別マッチングア