中国のSNS・小紅書（RED）に29日、桜の起源をめぐる投稿があり、大きな反響が寄せられた。投稿者は「桜は中国原産。彼に“いいね”を」と題し、1枚の写真を添付した。写真には中国の桜の木の下で伝統衣装の漢服を身にまとった男性が、「自分の家の“子ども”をよその家の子だなんて言わないで。桜は日本のものだなんて二度と言わないでください。桜は中国原産」などと書かれたプラカードを掲げる様子が写っている。この投稿には170