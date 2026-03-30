イラン国会（定数２９０）は３０日、ホルムズ海峡を通過する船舶に料金支払いを義務づける法案の審議を開始した。法案の全文は公開されておらず、通過料の額は依然として不明だが、議員約２５０人が法案に賛同して署名しており、可決されるのはほぼ確実だ。国会に提出される法案は、「一般」「緊急」「より緊急性の高い」に大別される。国会通信によると、今回提出された「ペルシャ湾の平和および内発的で持続可能な地域開発戦