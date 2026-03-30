アイドルグループの「ＫＥＹＴＯＬＩＴ」が、３０日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。グリーン車へのあこがれを語った。結成から１年。まだまだ変わらないことがあるという。井上瑞稀によると、コンサート帰りの移動は新幹線で「僕らグリーン車乘れずに指定席なんですよ」。しかし「ファンの人は普通にグリーン車乗ってってる」そう。その上、井上の「周りもファンだらけ。後ろもファンだし横もファン」という