日本共産党の田村智子委員長は３０日に国会内で会見。中東情勢を受けて石油関連製品などが値上がりしていることに関して言及した。国会ではこの日、参議院本会議で政府が提出した新年度暫定予算案が約８兆５６００億円が可決・成立した。田村氏は「いまホルムズ海峡の事実上の閉鎖を受けて、戦争によってもたらされるものが、遠くの世界のことではなくて、日本の私たちの生活に直結している。不安や危機感は相当広がっていま