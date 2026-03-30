Image: Netty Junita Lumbantoruan/Shutterstock.com 7,000万人超が使えなくなります。SNSは子どもたちに有害なのでしょうか？ 世界各国で未成年のSNS利用を禁止にする法案の議論が進んでいる現在。アジアではインドネシアが、非常にインパクトが大きい規制をスタートさせて話題になっています。16歳未満のSNS利用を禁止このたびAP通信は、3月初めにインドネシア政府から発表されていたSNS規