この春のコーディネートにチェックしておきたいアイテムのひとつ、ワンピース。40・50代のシンプルで上品なコーデを演出する「きれいめワンピ」を、今回は【ユニクロ】からピックアップしました。ノースリーブからシャツワンピまで、レイヤードで一枚でも使えるデザインのものが揃っているので、春から夏まで長い期間着用できそうです。 すっきりシルエットのフレアワンピ 【ユ