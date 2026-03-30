YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』に投稿されたのは、飼い主さんの膝でくつろぐ2匹の子猫の姿。 まるでぬいぐるみのような愛らしい姿でちょこちょこと動き回る様子に「なんて幸せな空間！」「天使のよう」と国内外から多くのコメントが寄せられ、記事執筆時点で再生数は8.1万回を突破しています。 【動画：ぬいぐるみのような子猫→膝の上でくつろぎはじめ…愛おしくて『ずっと見ていたくなる光景』】 パヤパヤの毛玉ちゃん登場