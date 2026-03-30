【セブン-イレブン】のパンコーナーには、朝のひとときを彩る魅力的なラインナップが揃っています。コーヒーやラテとの相性も良さそうな味わいは、忙しい朝のエネルギー源や、休日のゆったりとした朝食にも重宝しそうです。今回はいますぐチェックしたい、注目の菓子パンをご紹介します。 カリッと香ばしい「アーモンドクロッカン」 「アーモンドクロッカン2本入」は、カリッと