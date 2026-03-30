日本GP自動車レースのF1第3戦・日本グランプリ（GP）は29日、三重県の鈴鹿サーキットで決勝が行われ、アントネッリ（メルセデス）が優勝した。3位に入ったルクレール（フェラーリ）が、表彰式に登場した日本の皇族に示した敬意の振る舞いへの反響が拡大。海外ファンからも称賛されている。表彰台でアントネッリがトロフィーを高々と掲げる中、赤いレーシングスーツ姿のルクレールは帽子をかぶったまま立っていた。三笠宮家の彬