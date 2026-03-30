アイドルグループ「My_Stage」の浜辺ゆりな（22）が、24日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】22歳の透き通る白玉肌何回見ても良い！ 浜辺は今年2月10日発売の同誌で、グラビアに初挑戦。深紅の大胆衣装からのぞかせる真っ白な透明感あふれるマシュマロボディが話題となっていた。 同号では前回のグラビアが好評ということで、約1カ月後ながら再登場。前回よりも攻めたランジェリーショ