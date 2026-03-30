by dilettantiquity地球の情報を載せて宇宙空間に放たれた宇宙探査機「ボイジャー1号」は、宇宙で地球から最も遠いところにある人工物です。このボイジャー1号に搭載されたメモリは、近年のスマートフォンのわずか数十万分の1ほどしかないにもかかわらず、発射から50年近く経過した時点でも動き続けています。A 1977 Time Capsule, Voyager 1 runs on 69 KB of memory and an 8-track tape recorderhttps://techfixated.com/a-1977