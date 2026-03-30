トゥヘル監督が香川真司と岡崎慎司を称えたイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が現地時間3月30日、日本代表戦の前日会見に出席した。同31日にウェンブリー・スタジアムにて、日本代表との対戦を控えるなか、かつて指導した香川真司と岡崎慎司について「驚くべき才能の持ち主でした」と称賛した。トゥヘル監督は2013-14シーズンから14-15シーズンまでマインツの監督を務め、岡崎を指導。香川とは2015-16シーズンから16-1