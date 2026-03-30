「第４７回松尾芸能賞」の贈呈式・祝賀会が３０日、東京・帝国ホテルで行われ、シンガー・ソングライターの加藤登紀子（８２）らが出席した。歌謡部門で特別賞を受賞した加藤。昨年歌手活動６０年の節目だったが、「ここまで歌い続けてきてよかった、という気持ちでいっぱい。生まれたとき、未熟児でした。自分のアイデンティティーを確かめるために歌い続けてきた。これからも力がある限り、歌っていきたい」などとあいさつ。