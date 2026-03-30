大阪・読売テレビは３０日、同局制作の日本テレビ系全国ネット「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・後１時５５分）がこの日ので放送５０００回を迎え、また、２０２５年度の個人視聴率が２・３％（※ビデオリサーチ調べ関東地区・関西地区とも）で、関東・関西地区ともに１位を獲得したと発表した。関東地区では２年ぶり、関西地区では１７年連続での１位。ＭＣの宮根誠司アナウンサーは「『ミヤネ屋』は３月３０日のきょう