４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２９日放送のテレビ朝日系「ＥＩＧＨＴＪＡＭ」（日曜・午後１１時１５分）に出演。自身の音楽について様々に語った。ボーカル面で影響を受けたミュージシャンについて聞かれると「浜田省吾さんもそうですし、ステージのパフォーマンスで最初に衝撃を受けたのは（甲斐バンドの）甲斐よしひろさん」と実名を口に。「魂で歌うっていうか、叫びのような歌だったんで。あそ