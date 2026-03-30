３０日、少年先鋒隊員らと共に植樹する習近平氏（左から２人目）。（北京＝新華社記者／燕雁）【新華社北京3月30日】習近平（しゅう・きんぺい）、李強（り・きょう）、趙楽際（ちょう・らくさい）、王滬寧（おう・こねい）、蔡奇（さい・き）、丁薛祥（てい・せつしょう）、李希（り・き）各氏ら中国共産党と国家の指導者が30日、北京市昌平区百善鎮で行われた義務植樹活動に参加した。３０日、少年先鋒隊員らと共に植樹する習