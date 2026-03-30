ロックバンド・マカロニえんぴつが、10月より全国7都市11公演のアリーナツアー『マカロックツアーvol.22 〜いま、きみがすき！篇〜』の開催を発表した。【写真】バラエティー初出演で貴重なアカペラも披露するVo.はっとりマカロニえんぴつは、昨年デビュー10周年イヤーとして、神奈川・横浜スタジアムにてバンド史上最大規模となるスタジアムワンマンライブ2Daysを開催。現在は昨年12月に発売した3rdアルバム『physical mind』