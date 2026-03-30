Hey! Say! JUMPの八乙女光さん、堺小春さん、福田悠太さん（ふぉ〜ゆ〜）、藤井直樹さん、斉藤暁さんが30日、本日から上演される「舞台『小さな神たちの祭り』」の公開ゲネプロ・取材会に登壇しました。【写真を見る】【 Hey! Say! JUMP・八乙女光 】後輩・藤井直樹が演技力に大感激?うわぁダメな人そう?舞台初共演もプライベートでは立場が逆転意外な関係性明かす本作は、東日本大震災で家族を失った青年・谷川晃が、喪失