静岡県伊東市の前市長田久保真紀被告の学歴詐称疑惑で、被告が市長就任直後、全国市長会から経歴照会を受けた市幹部に卒業証書の提示を求められ、自ら証書を偽造すると決めた疑いがあることが30日、関係者への取材で分かった。