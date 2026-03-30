歌手の工藤静香（55）が、29日、Instagramのストーリーズを更新し、自宅の庭を公開した。【映像】工藤静香の“すんごい豪邸”と話題の自宅（複数カット）これまでも、たびたびプライベートの様子をInstagramで発信してきた工藤。「すんごい豪邸」「え、これ家の庭!?」などのコメントが寄せられた広々とした自宅の庭や、愛犬との様子を公開し、話題になっていた。自宅庭を公開「つぼみがあるから！見て」2026年3月29日にはス