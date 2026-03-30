「頭文字D」武内樹役で知られる声優の岩田光央（58）が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。帯状疱疹を患っていたことを明かした。「実は岩田1週間前から帯状疱疹を患っておりました」と書き始め、「早期発見、早期治療のお陰で仕事は穴を空けずにいれたのでよかったのですが…この1週間、大激頭痛との戦いでした」と頭痛がひどかったことを明かした。「詳しくは今週のラジオ、スウィートイグニッションで」と呼びかけた