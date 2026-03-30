29日、弥彦村でプラスチック製品を製造する工場が燃えるなど、県内では28日から30日にかけて火事が相次ぎました。空気が乾燥し、一度火が付くと燃え広がりやすいというこの時期。消防は、火の取り扱いに注意を呼び掛けています。29日未明、火事があったのは弥彦村にあるJEJアステージの工場です。懸命に消火活動が行われる中、真っ赤に燃え上がる炎……＜カメラマン＞「火災があった工場です。屋根が崩れ落ちて原型をとどめ