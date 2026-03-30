2026W杯で優勝候補の一角に挙げられるスペイン代表において、何より心強いのがバルセロナで成長する若手たちの存在だ。2008年〜2012年に1つの黄金期を築いた時のスペインも、選手やチームスタイルの中心はバルセロナだった。今はそれに近い状況となりつつあり、2026W杯でもバルセロナ組がスペインの中心になると予想される。スペイン『SPORT』がこの1年で大きく成長したと評価するのは、市場価値が1億ユーロに達したバルセロナMFフ