2018、2022とW杯に2度出場し、12ゴールを奪っているフランス代表FWキリアン・ムバッペ。過去2大会の成績はとんでもないもので、両大会とも決勝に進出。2018年大会は4ゴール、2022年大会は8ゴールを奪っており、Mr.W杯と呼んでもいい大活躍だ。まだ27歳であることを考えると、今年の2026年大会に続いて2030年大会、さらには2034年大会出場を狙うことも不可能ではない。期待されるのは、元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼが持つW杯