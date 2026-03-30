現地時間3月31日に森保一監督率いる日本代表は、強豪イングランド代表と対戦する。この試合を前にドイツメディア『OneFootball』は「トーマス・トゥヘルは警戒すべきだ！日本はヨーロッパの“天敵”だ」という見出しで紹介。日本と対戦するイングランドに警告を発した。日本代表は28日に行われた親善試合でスコットランド代表に1-0で勝利。これで2018年のロシアワールドカップのベルギー代表との対戦以降、7試合6勝1分と欧州勢を相