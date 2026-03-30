エマニュエル・マクロン大統領を乗せて羽田空港へ駐日フランス大使館は2026年3月30日（月）、フランス空軍が運用する政府専用機「エアバスA330」が、明日（3月31日）、日本へ到着することを明らかにしました。今回の飛来は、エマニュエル・マクロン大統領の訪日によるものです。【写真】3年ぶりに来日する3色カラーの政府専用機です同機は、まさにフランス共和国を象徴する“空の顔”です。純白をベースとした機体には、胴体後