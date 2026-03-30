春の悩みの種、花粉症はペットにも影響を与えています。ペットの花粉症の見分け方、そして対応方法を紹介します。 【写真を見る】ペットにも花粉症がある！しかも人間とは症状が違う！見分け方と対応方法とは？気が付いた時には酷く悪化しているケースも...（山形） 大内希美アナウンサー「この時期、花粉症で辛い思いをしているのは人間だけではないんです。あなたの大切なペットも花粉症のサインを出している