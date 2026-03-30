プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」。 28日と29日、ホームで「仙台89ERS」と対戦し、連勝を収めました。 序盤から激しい攻防となった28日のGAME1。 ヴェルカは第1クオーター、1点のリードを許します。 第2クオーターに入ると、仙台の連続得点で一時は相手に流れが傾きかけます。 しかしヴェルカは、イ・ヒョンジュンやジョンソンの3ポイントなどで反撃。