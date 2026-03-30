障害物の間を移動し、スピードや技術を競う「パルクール」と、鬼ごっこを融合したスポーツの全国大会が行われました。 29日、大村市のボートレース大村で行われたのは。 『パルクール鬼ごっこ』。 障害物を設置したフィールドで『鬼ごっこ』を行い、制限時間20秒以内に相手を捕まえ、その時間の短さを競います。 29日は全国各地から小学生約150人が参加し、白熱した試合