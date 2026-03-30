自民党県連は28日に常任総務会を開き、県知事選挙で県連が推薦しなかった候補を支援した8人の議員の処分について協議しました。 県連は15日「党紀を乱した」として8人に対し、1年から3年の役職停止とする処分を決めましたが、8人は処分を不服として再審査を請求。 “自主投票” とした党本部は27日付けで「いずれの候補を支援しても、処分の対象とはならない」などとする見解を示しました。 （中島 浩介 幹事長） 「