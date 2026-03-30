ファイターズ２軍本拠地の北海道内移転をめぐり、自治体の誘致活動がさらに白熱しています。候補となっている自治体は周辺地域との結束を強めようと、次なる一手を打ち出しています。ファイターズ２軍の本拠地誘致に向け、３月２７日、苫小牧市で開かれたイベントです。駒大苫小牧高校による吹奏楽の演奏のほかー（演劇）「もし苫小牧にファームが来たら選手たちが苫小牧に来るってこと？」「そう、それっ