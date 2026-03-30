ミュージカル「エリザベート」で知られる宝塚歌劇団の演出家・小池修一郎氏が３０日、都内で行われた「第４７回松尾芸能賞」で大賞を受賞し、贈呈式に出席した。宝塚だけでなく東宝作品など演出家として約４０年間活動し、日本のミュージカル界を牽引してきた実績が認められての受賞。小池氏は「（受賞の）ご連絡をいただいたとき、本当に私でいいんですか？と聞きました。なぜならば、第１回が杉良太郎さん、前回が松平健さん