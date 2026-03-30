隅田川は墨田区の西端を沿うように流れている。この川には徒歩で通行できる橋は区内に９つある。スポーツ報知ではその橋を個別に紹介。名前の由来や歴史などを紹介する。第６回は「吾妻橋」。＊＊＊【吾妻橋（あずまばし）】浅草寺に一番近く、橋の西側には多くの外国人観光客の姿がある。橋の東側には金色の炎のオブジェが特徴的なアサヒビール本社があり、朱色に塗られた橋桁とともにランドマークとして一体になっている